В Мексике пропала 15-летняя девочка - россиянка

В Мексике несколько дней назад пропала 15-летняя девочка - россиянка. Лилиана И. постоянно проживала со своей матерью в Гвадалахаре (столица мексиканского штата Халиско). По данным местной прокуратуры, юная россиянка пропала 17 февраля.
Российский консул Андрей Трояновский сообщил, что прокуратура ведет поисковую операцию.
Пресс-атташе посольства России в Мексике Евгений Ненашкин сообщил, что консул находится в контакте с прокуратурой и матерью девочки.
Генеральная прокуратура Халиско объявила 21 февраля "жёлтую тревогу" в связи с исчезновением в городе Тлахомулько 17-19 февраля трёх несовершеннолетних девушек, в том числе россяинки Лилианыы и двух гражданок Мексики 16 и 17 лет. Согласно заявлению прокуратуры, подростки в опасности и могли стать жертвами преступления.