В Мексике пропала 15-летняя девочка - россиянка

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23 февраля 2020, 07:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Str, globallookpress.com

В Мексике несколько дней назад пропала 15-летняя девочка - россиянка. Лилиана И. постоянно проживала со своей матерью в Гвадалахаре (столица мексиканского штата Халиско). По данным местной прокуратуры, юная россиянка пропала 17 февраля.

Российский консул Андрей Трояновский сообщил, что прокуратура ведет поисковую операцию.

Пресс-атташе посольства России в Мексике Евгений Ненашкин сообщил, что консул находится в контакте с прокуратурой и матерью девочки.

Генеральная прокуратура Халиско объявила 21 февраля "жёлтую тревогу" в связи с исчезновением в городе Тлахомулько 17-19 февраля трёх несовершеннолетних девушек, в том числе россяинки Лилианыы и двух гражданок Мексики 16 и 17 лет. Согласно заявлению прокуратуры, подростки в опасности и могли стать жертвами преступления.