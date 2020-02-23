Все новости >>

//Происшествия 13+

В Мексике пропала 15-летняя девочка - россиянка

, 07:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Мексике пропала 15-летняя девочка - россиянка
Str, globallookpress.com

В Мексике несколько дней назад пропала 15-летняя девочка - россиянка. Лилиана И. постоянно проживала со своей матерью в Гвадалахаре (столица мексиканского штата Халиско).  По данным местной прокуратуры, юная россиянка пропала 17 февраля.

Российский консул Андрей Трояновский сообщил, что прокуратура ведет поисковую операцию.
Пресс-атташе посольства России в Мексике Евгений Ненашкин сообщил, что консул находится в контакте с прокуратурой и матерью девочки.

Генеральная прокуратура Халиско объявила 21 февраля "жёлтую тревогу" в связи с исчезновением в городе Тлахомулько 17-19 февраля трёх несовершеннолетних девушек, в том числе россяинки Лилианыы и двух гражданок  Мексики 16 и 17 лет. Согласно заявлению прокуратуры, подростки в опасности и могли стать жертвами преступления.

ИЧ

//картина дня

Поклонская возмущена обысками биатлонистов Александра Логинова и Евгения Гараничева в Италии. "Мы осуждаем действия итальянской полиции — она должна публично извиниться перед российскими спортсменами!".

Поклонская возмущена обысками биатлонистов Александра Логинова и Евгения Гараничева в Италии. "Мы осуждаем действия…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Участники беспорядков в Новых Санжарах, которые нападали на автобус с эвакуированными из-за коронавируса из китайского Уханя гражданами Украины, обратились к Владимиру…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В Нур-Султане и Алматы полиция задержала около двух сотен человек, явившихся на митинги сторонников организации "Демократический выбор Казахстана" (ДВК, в Казахстане…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» в домашнем матче 22 февраля обыграл новосибирскую «Сибирь» со счётом 4:0 . Спортсмены тем самым установили новый рекорд по забитым…

Жители Агинского Бурятского округа встретили праздником своего земляка Балдана Цыжипова. Спортсмен завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы по вольной борьбе в Риме…

//новости ан

СМИ выяснили, сколько стоит учеба звездных наследников за границей. Известно, что многие российские знаменитости отправляют своих детей учиться в престижные колледжи США,…