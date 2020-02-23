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Пропавшая с подругами в Мексике 15-летняя россиянка может быть в опасности

, 08:52 [ «Аргументы Недели» ]

Пропавшая с подругами в Мексике 15-летняя россиянка может быть в опасности
David de la Paz, globallookpress.com

Пропавшая с подругами в Мексике 15-летняя россиянка Лилиана может быть в опасности. Лилиана И. с двумя 16-летней и 17-летней гражданками Мексики пропала в городе Тлахомулько 17-19 февраля.

Генеральная прокуратура штата Халиско объявила 21 февраля "жёлтую тревогу" в связи с исчезновением 17-19 февраля трёх несовершеннолетних девушек.  Согласно заявлению прокуратуры, подростки в опасности и могли стать жертвами преступления.

Почётный консул РФ в мексиканском штате Халиско Хуан Сантос Санчес Наварро ранее помогал родтелям Лилианы решать консульские вопросы. Отец Лилианы рассказал, что она ушла из дома (в муниципалитете Тлахомулько де Суньига к югу от Гвадалахары) и ничего не сказала свом братьям, с которыми находилась дома. По данным консула, в тот же день, 17 числа, семья девочки обратилась в полицию.

Сейчас связаться с отцом девочки не получается. Телефон мужчины какое-то время на автоответчике. По версии консула, это связано с действиями полиции, ведущей сейчас поиски девочки.

В прокуратуре штата обещали предоставить официальные комментарии о ходе поисковой операции не ранее понедельника, 24 февраля.

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