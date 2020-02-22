В Казахстане пять человек пострадали в перестрелке

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22 февраля 2020, 10:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Стало известно о задержании трех подогреваемых, которые устроили вечером 20 февраля перестрелку в Казахстане. Отмечается, что злоумышленники передвигались на автомобиле ВАЗ-2114 с российской регистрацией.

«В течение суток в ходе проведения оперативных мероприятий установлены и задержаны трое подозреваемых лиц, которые дали признательные показания», - говорится на информационном портале казахстанской полиции.

В ведомстве уточнили, что в больницу города Хромтау доставлены пять человек с огнестрельными ранениями. Кроме того, у задержанных изъяты два обреза и машина. Проводится расследование по статье «Покушение на убийство».

Напомним, что 7 февраля в Жамбылской области Казахстана прошли массовые беспорядки, в которых погибли 11 человек. Причиной столкновения стал дорожный конфликт.