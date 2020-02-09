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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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В МВД Казахстана сообщили причину беспорядков на юге страны

, 13:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В МВД Казахстана сообщили причину беспорядков на юге страны
Фото: pixabay.com

Заместитель министра внутренних дел страны Алексей Калайчиди назвал причину массовых беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана, которые прошли в ночь на субботу. Известно, что в результате потасовки погибли 10 человек.

«5 февраля произошел дорожный конфликт, кто-то кому-то не уступил дорогу. От слов дело перешло к рукоприкладству … Люди, не задумываясь над своими комментариями, рассылали [в социальных сетях]. В результате часть молодежи поддалась на это», - пояснил Калайчиди.

По его словам, провокаторы были найдены в других регионах, среди них есть люди зрелого возраста. При этом Калайчиди отметил, что введения режима чрезвычайной ситуации местного значения на данный момент вполне достаточно. Кроме того, это позволяет использовать средства государственного материального резерва, уточнил он.

Ранее сообщалось, что число жертв массовых беспорядков в Казахстане увеличилось до десяти. Также СМИ опубликовали видео с места происшествия.

БА

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