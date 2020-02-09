В МВД Казахстана сообщили причину беспорядков на юге страны

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9 февраля 2020, 13:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: pixabay.com

Заместитель министра внутренних дел страны Алексей Калайчиди назвал причину массовых беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана, которые прошли в ночь на субботу. Известно, что в результате потасовки погибли 10 человек.

«5 февраля произошел дорожный конфликт, кто-то кому-то не уступил дорогу. От слов дело перешло к рукоприкладству … Люди, не задумываясь над своими комментариями, рассылали [в социальных сетях]. В результате часть молодежи поддалась на это», - пояснил Калайчиди.

По его словам, провокаторы были найдены в других регионах, среди них есть люди зрелого возраста. При этом Калайчиди отметил, что введения режима чрезвычайной ситуации местного значения на данный момент вполне достаточно. Кроме того, это позволяет использовать средства государственного материального резерва, уточнил он.

Ранее сообщалось, что число жертв массовых беспорядков в Казахстане увеличилось до десяти. Также СМИ опубликовали видео с места происшествия.