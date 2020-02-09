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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Число жертв массовых беспорядков в Казахстане увеличилось до десяти

, 11:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Хабар 24

Число жертв массовых беспорядков в Казахстане увеличилось до десяти
Фото: pixabay.com

СМИ Казахстана сообщили, что количество погибших в результате массовой драки, которая произошла в ночь на субботу в Кордайском районе Жамбылской области увеличилось до десяти человек. Известно, что ранения получили более 40 местных жителей.

«В ходе массовых беспорядков погибли десять человек, 43 были госпитализированы. На сегодня остаются 39 госпитализированных», - уточнил замглавы МВД Алексей Калайчиди.

Отмечается, что двое пострадавших скончались через некоторое время в больнице.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что все провокаторы массового конфликта будут наказаны, в том числе сотрудники госорганов.

БА

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