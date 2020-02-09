Все новости >>

Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Происшествия 13+

Президент Казахстана рассказал о ситуации в стране после беспорядков

, 08:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Президент Казахстана рассказал о ситуации в стране после беспорядков
Фото: Касым-Жомарт Токаев, kremlin.ru

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что обстановка в Жамбылской области на юге страны после прошедшей в ночь с пятницы на субботу массовой драки стабилизировалась. Известно, что в результате конфликта погибли 8 человек, еще 40 – пострадали.

Токаев отметил, что все виновники, ответственные за эскалацию конфликта, будут привлечены к ответственности, в том числе сотрудники госорганов. При этом глава государства не уточнил, какие именно структуры причастны к беспорядкам. Президент добавил, что всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь.

Ранее сообщалось,что  на окраине села Масанчи Кордайского района началась драка с участием 70 человек. Позже из соседних населенных пунктов прибыло еще около 300 человек. Также СМИ  опубликовали видео с места произошедшего инцидента. 

БА

//картина дня

Происшествия

Президент Казахстана рассказал о ситуации в стране после беспорядков

Президент Казахстана рассказал о ситуации в стране после беспорядков

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что обстановка в Жамбылской области на юге страны после прошедшей в ночь с пятницы на субботу массовой драки стабилизировалась. Известно, что в результате конфликта погибли 8 человек, еще 40 – пострадали.

Почему о Романе Карцеве забыли сразу после смерти? Где друзья и поклонники артиста? Этими вопросами главный редактор «Аргументов недели» Андрей Угланов задался в новом выпуске своей YouTube-программы #ЗАУГЛОМ.

Почему о Романе Карцеве забыли сразу после смерти? Где друзья и поклонники артиста? Этими вопросами главный редактор…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Известно скандальный блогер Лена Миро поспешила отреагировать на четвертую беременность российской певицы Анны Седоковой от нового избранника -баскетболиста Яниса Тиммы…

//новости ан

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что зимняя погода ненадолго задержится в столичном регионе. По его словам, со следующей недели Москву…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан