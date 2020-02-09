Президент Казахстана рассказал о ситуации в стране после беспорядков

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9 февраля 2020, 08:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: Касым-Жомарт Токаев, kremlin.ru

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что обстановка в Жамбылской области на юге страны после прошедшей в ночь с пятницы на субботу массовой драки стабилизировалась. Известно, что в результате конфликта погибли 8 человек, еще 40 – пострадали.

Токаев отметил, что все виновники, ответственные за эскалацию конфликта, будут привлечены к ответственности, в том числе сотрудники госорганов. При этом глава государства не уточнил, какие именно структуры причастны к беспорядкам. Президент добавил, что всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь.

Ранее сообщалось,что на окраине села Масанчи Кордайского района началась драка с участием 70 человек. Позже из соседних населенных пунктов прибыло еще около 300 человек. Также СМИ опубликовали видео с места произошедшего инцидента.