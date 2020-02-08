При столкновениях в Казахстане погибли восемь человек, десятки пострадавших

Столкновения и массовая драка произошли в Жамбылской области Казахстана. Глава МВД страны Ерлан Тургумбаев заявил, что в результате случившегося восемь человек погибли, а несколько десятков пострадали.

Подчеркивается, что двое сотрудников полиции во время исполнения служебных обязанностей получили огнестрельные ранения.

Накануне появилась информация о том, что на окраине села Масанчи Кордайского района началась драка с участием 70 человек. Впоследствии из соседних населенных пунктов прибыло еще около 300 человек, которые присоединились к конфликту. К настоящему моменту задержаны 47 человек, все они доставлены в отдел полиции.