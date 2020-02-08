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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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При столкновениях в Казахстане погибли восемь человек, десятки пострадавших

, 11:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

При столкновениях в Казахстане погибли восемь человек, десятки пострадавших
кулак, pixabay.com

Столкновения и массовая драка произошли в Жамбылской области Казахстана. Глава МВД страны Ерлан Тургумбаев заявил, что в результате случившегося восемь человек погибли, а несколько десятков пострадали.

Подчеркивается, что двое сотрудников полиции во время исполнения служебных обязанностей получили огнестрельные ранения.

Накануне появилась информация о том, что на окраине села Масанчи Кордайского района началась драка с участием 70 человек. Впоследствии из соседних населенных пунктов прибыло еще около 300 человек, которые присоединились к конфликту. К настоящему моменту задержаны 47 человек, все они доставлены в отдел полиции.

Досудебное расследование происшествия сейчас ведется по статье 272 "Организация и участие в массовых беспорядках", а также по статье 99 "Убийство" УК Казахстана.

ЕТ

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