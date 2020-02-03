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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Пилоты самолета рейса Париж-Москва подрались

, 12:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Пилоты самолета рейса Париж-Москва подрались
фото: pixabey

Вылет самолета авиакомпании из Парижа в Москву был задержан из-за драки пилотов. О происшествии на борту рассказал один из пассажиров рейса Кирилл фон Хоффман.

По словам Хоффмана, после того, как лайнер начал выруливать на ВПП, из кабины пилотов послышалась какая-то ругань и пассажирам объявили, что самолет полетит только после замены экипажа. Самолет подали обратно к терминалу.

После того, как поменяли экипаж, самолет взлетел, однако вскоре снова вернулся в Париж из-за того, что на борту было холодно, пассажирам стало трудно дышать.

СЕ

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