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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Опубликовано видео массовой драки на юге Казахстана

, 11:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТРК Звезда

Опубликовано видео массовой драки на юге Казахстана
Фото: pixabay.com

СМИ опубликовали видео с места массовой драки, которая произошла минувшей ночью в Жамбылской области на юге Казахстана. Известно, что в результате столкновения погибли восемь человек, ещё 40 - пострадали.

На кадрах видно большое количество людей, которые вооружены палками и камнями. При этом люди валят друг друга на землю и бьют подручными средствами, руками и ногами. На фоне слышны громкие крики участников потасовки и выстрелы. Кроме того, можно заметить горящие здания.

Причиной массовых беспорядков стал бытовой конфликт.

Видео произошедшего инцидента можно посмотреть здесь

Ранее сообщалось, что на окраине села Масанчи Кордайского района началась драка с участием 70 человек. Двое сотрудников полиции во время исполнения служебных обязанностей получили огнестрельные ранения. Ведется досудебное расследование.

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