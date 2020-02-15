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15 февраля 2020, 09:32 [ «Аргументы Недели» ]

фото из соцсети

Появились уточненные данные о массовых беспорядках в Жамбылской области Казахстана. С 8 февраля в Кордайском районе этой области действует режим чрезвычайной ситуации, после того, как 7 февраля в селе Масанчи около тысячи местных жителей устроили драку. Беспорядки перекинулись в села Аухатты и Боланбатыр. По последним данным, 11 человек погибли.

Глава администрации Жамбылской области (акимат) Бердибек Сапарбаев провел заседание областного штаба по ликвидации последствий ЧС. По уточненным сведениям, пострадали 185 человек. 34 из них были госпитализированы.

В результате беспорядков сгорело 39 жилых домов, 20 коммерческих объектов и 47 автомашин. По словам главы региона, 778 семьям, пострадавшим в ходе беспорядков, выдали гуманитарную помощь в виде продуктов питания и товаров первой необходимости.

Для восстановления утраченных документов был создан мобильный центр обслуживания населения. Местным жителям выдано 54 свидетельства о рождении, 48 удостоверений личности, 1193 справок-вкладышей для детей, 15 документов на недвижимое имущество и другие документы.

В селе Масанчи живут люди разных национальностей. Оно считается одним из центров диаспоры дунган. По данным переписи 2009 года, в селе проживало 90% дунган, по 5% казахов и русских. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев накажет власти области, допустившие драку в селе.