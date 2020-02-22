Зеленский обвинил

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22 февраля 2020, 09:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: страница В. Зеленского

Владимир Зеленский, kremlin.ru

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что накажет «известных всему миру вирусологов в спортивных костюмах», которые сеяли панику среди эвакуированных из Китая людей во время размещения в Новых Санжарах.

«Мы знаем, что кое-кто сознательно и специально сеял среди людей панику, а потом подстрекал к этому дикарству. Заказчики и виновные понесут ответственность», - высказал украинский лидер.

Зеленский отметил, что понимает обеспокоенность местных граждан. По его словам, заказчики и организаторы «этой дикости» раньше называли себя «уважаемыми аграриями», которые выступают против рынка земли. Кроме того, президент считает, что медики во время эвакуации «забыли клятву Гиппократа».

Напомним, что 20 февраля в Харькове приземлился самолет с украинцами, эвакуированными из КНР из-за распространения нового типа коронавируса. В медцентре "Новые Санжары" в Полтавской области граждане пробудут 14 дней - в карантине.