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Зеленский обвинил "вирусологов в спортивных костюмах" в беспорядках после эвакуации из Уханя

, 09:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: страница В. Зеленского

Зеленский обвинил
Владимир Зеленский, kremlin.ru

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что накажет «известных всему миру вирусологов в спортивных костюмах», которые сеяли панику среди эвакуированных из Китая людей во время размещения в Новых Санжарах.

«Мы знаем, что кое-кто сознательно и специально сеял среди людей панику, а потом подстрекал к этому дикарству. Заказчики и виновные понесут ответственность», - высказал украинский лидер.

Зеленский отметил, что понимает обеспокоенность местных граждан. По его словам, заказчики и организаторы «этой дикости» раньше называли себя «уважаемыми аграриями», которые выступают против рынка земли. Кроме того, президент считает, что медики во время эвакуации «забыли клятву Гиппократа».

Напомним, что 20 февраля в Харькове приземлился самолет с украинцами, эвакуированными из КНР из-за распространения нового типа коронавируса. В медцентре "Новые Санжары" в Полтавской области граждане пробудут 14 дней - в карантине.

БА

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