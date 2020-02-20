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В Китае назвали препараты для лечения коронавирусной инфекции

, 16:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В Китае назвали препараты для лечения коронавирусной инфекции
Фото: pixabay.com

Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР опубликовал обновленный план по диагностике и лечению заболевания, вызванного новым коронавирусом. Кроме того, специалисты предложили перечень потенциальных лекарств в борьбе против инфекции.

В список тестируемых препаратов вошли «Рибавирин», «Лопинавир/Ритонавир», «Интерферон альфа» и «Abidol». При этом специалисты по китайскому языку считают, что последнее лекарственное средство в России известно, как «Арбидол».

Кроме того, в документе сказано, что можно принимать не более трех препаратов одновременно в течение 10 дней.

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