В Китае назвали препараты для лечения коронавирусной инфекции

Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР опубликовал обновленный план по диагностике и лечению заболевания, вызванного новым коронавирусом. Кроме того, специалисты предложили перечень потенциальных лекарств в борьбе против инфекции.
В список тестируемых препаратов вошли «Рибавирин», «Лопинавир/Ритонавир», «Интерферон альфа» и «Abidol». При этом специалисты по китайскому языку считают, что последнее лекарственное средство в России известно, как «Арбидол».
Кроме того, в документе сказано, что можно принимать не более трех препаратов одновременно в течение 10 дней.
Ранее врачи предупредили о появлении нового вида гриппа, от которого не помогают лекарства.