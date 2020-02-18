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В ДНР предсказали надвигающуюся на Украину катастрофу из-за Зеленского и США

, 16:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФАН

В ДНР предсказали надвигающуюся на Украину катастрофу из-за Зеленского и США
Президент Украины Владимир Зеленский, Pavlo Gonchar / globallookpress.com

Стратегия, написанная для Украины в Соединенных Штатах, и некомпетентность президента Владимира Зеленского приведут бывшую советскую республику к катастрофе. С соответствующим прогнозом выступили в парламенте непризнанной ДНР.

Как заявил депутат Владимир Медведев, главные решения на Украине принимаются «американскими кураторами». Их планы, в частности, предполагают распродажу украинских черноземов и государственных активов.

По словам парламентария, стратегия США ведет страну к катастрофе. Шансов ее избежать у Украины нет, поскольку президенту Владимиру Зеленскому, по его собственному недавнему признанию, некогда мыслить стратегически, отметил Медведев.

Ранее Олег Царев, бывший депутат Верховной Рады, назвал возможный срок Майдана против Зеленского. Также сообщалось об обострении ситуации в зоне конфликта в Донбассе.

 

ДЦ

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