Бывший депутат Верховной Рады определил возможный срок Майдана против Зеленского

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18 февраля 2020, 15:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Украина.ру»

Президент Украины Владимир Зеленский, Aurelien Morissard via www.imago / globallookpress.com

Теряющему популярность президенту Украины Владимиру Зеленскому грозит Майдан. С соответствующим прогнозом в разговоре с российскими журналистами выступил Олег Царев, бывший депутат Верховной Рады.

По словам экс-парламентария, в настоящий момент рейтинг главы государства составляет около 36%. После принятия закона о приватизации земли уровень общественной поддержки Зеленского упадет еще на 15%, предсказал Царев.

Согласно расчетам политика, попытки сменить президента могут начаться в ближайшие месяцы. Существует вероятность, что новый Майдан соберется в апреле, отметил собеседник СМИ.

Ранее эксперт Анатолий Вассерман заявил о подготовке Киева к реализации «хорватского сценария» в Донбассе. Также сообщалось об обострении ситуации в зоне конфликта на востоке Украины.