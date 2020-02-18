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Предполагаемый срок превращения Белоруссии во врага России рассчитал аналитик

, 11:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Shark News

Предполагаемый срок превращения Белоруссии во врага России рассчитал аналитик
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, Kremlin Pool / globallookpress.com

Белоруссия в будущем повторит судьбу Украины и превратится во враждебное Российской Федерации государство. С соответствующим прогнозом выступил Олег Бондаренко, отечественный политический эксперт.

Согласно точке зрения аналитика, попытка Москвы выстраивать рыночные отношения со своим единственным формальным союзником является неправильным шагом. Подобная политика приведет к тому, что через десять лет Белоруссия станет врагом России, процитировало Олега Бондаренко интернет-издание Shark News.

Ранее журналист Андрей Пионтковский предсказал «военный захват Россией Белоруссии». Кроме того, сообщалось, что эксперт Ростилав Ищенко назвал возможный сценарий отставки белорусского президента Александра Лукашенко.

 

ДЦ

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