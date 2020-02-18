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В Минске оценили "предсказание" Пристайко о "войне" между Россией и Белоруссией

, 10:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Минске оценили
Фото: pixabay.com

Председатель комиссии нижней палаты парламента Белоруссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Геннадий Давыдько оценил заявление главы МИД Украины Вадима Пристайко о «возможной войне» между Москвой и Минском.

«Я думаю, что это не очень обдуманное заявление официального лица. Им [Украине] заявления такие делать легко, потому что им уже терять нечего во взаимоотношениях с Российской Федерацией … до войны не то, что далеко, это просто немыслимо, это невероятно, этого никогда не может быть», - отметил он.

По его словам, у Белоруссии сейчас непростые экономические отношения с Россией, но доводить до конфликта, а тем более до военного, их никто не собирается. Однако Давыдько добавил, что обе страны объединяют «братские народы», а также у Минска отношение с РФ нвходятся на более высоком уровне, чем у Москвы с Киевом.

«… я бы на его месте воздержался от таких заявлений, но, видимо, ему нужен какой-то определенный пиар. И, конечно, есть много сил, желающих неприятностей и России, и Беларуси в том числе», - заключил Давыдько.

Ранее Вадим Пристайко сообщил, что если Белоруссия хочет стать независимой, то её ждут «тяжелые времена» и «война с Россией».

Позже сенатор Алексей Пушков отметил, что его слова «смесь дешёвой пропаганды и примитивного манёвра с целью стравить Москву и Минск».

БА

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