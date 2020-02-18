Пушков назвал

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18 февраля 2020, 09:53 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Алексей Пушков, сайт Совета Федерации

Член Совета Федерации Алексей Пушков отреагировал на «предсказание» министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о том, что Белоруссию ожидает война с Россией. По его словам, глава ведомства начинает походить на своего предшественника Павла Климкина.

«Чем дольше Пристайко находится на посту главы МИД Украины, тем больше он становится похож на Климкина. Явная чушь о том, будто Белоруссию ждёт война с Россией, - это смесь дешёвой пропаганды и примитивного манёвра с целью стравить Москву и Минск», - отметил сенатор.

По его словам, в заявлении Пристайко никакой дипломатией даже «не пахнет».

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что если Белоруссия хочет стать независимой, то её ждут «тяжелые времена» и «война с Россией».