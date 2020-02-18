На Украине предрекли Белоруссии войну с Россией, которую

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18 февраля 2020, 07:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Respekt

Фото: Владимир Путин и Александр Лукашенко , kremlin.ru

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Белоруссию ожидают такие же тяжелые времена, как и Украину, если она захочет быть независимым государством. По его словам, когда-то он предрек Минску войну с Москвой, но ему никто не поверил.

«Белоруссию ожидает тяжелое время. Пару лет назад я разговаривал с несколькими белорусскими журналистами, и когда я, уже не для записи, сказал им, что если они будут хотеть оставаться независимыми, то их ожидает с Россией подобная война, подобные тяжести и подобные страдания, какие переживаем мы, они не верили мне. Сейчас, может быть, они сомневаются меньше», - отметил дипломат.

Однако Пристайко выразил надежду, что его прогнозы не сбудутся. При этом он добавил, что президент Александр Лукашенко «несколько раз дал понять», что белорусские военные готовы «воевать».

«… если на вас нападет Россия, то у вас остаются две возможности. С помощью иностранных партнеров быть разумными и спокойными – и проиграть. Или сразу начать воевать», - рекомендует он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на «эмоциональные» высказывания Лукашенко в адрес России.