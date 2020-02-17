Песков отреагировал на

//Политика 13+

17 февраля 2020, 15:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: Дмитрий Песков, kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, продолжат ли Россия и Белоруссия контакты по вопросам поставки энергоресурсов в республику после эмоциональных высказываний Александра Лукашенко в адрес государства. Известно, что президенты обоих стран обсуждали поставку нефти на переговорах в Сочи.

«Диалог будет продолжаться … продолжатся контакты и белорусских коллег, и так далее, непосредственно с компаниями - поставщиками нефти … главы государств решили, что на уровне кабинетов, членов кабинетов, которые курируют вопросы двусторонней интеграции, они будут сейчас заниматься проработкой темы поставок энергоресурсов», - пояснил Песков.

При этом пресс-секретарь отметил, что иногда эмоции берут верх над людьми, поэтому комментировать слова Лукашенко он не будет. По его словам, президенты достигли определённых договорённостей в Сочи, и это сейчас главное.