Все новости >>

//Политика 13+

Песков отреагировал на "эмоциональные" высказывания Лукашенко в адрес России

, 15:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Песков отреагировал на
Фото: Дмитрий Песков, kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, продолжат ли Россия и Белоруссия контакты по вопросам поставки энергоресурсов в республику после эмоциональных высказываний Александра Лукашенко в адрес государства. Известно, что президенты обоих стран обсуждали поставку нефти на переговорах в Сочи.

«Диалог будет продолжаться … продолжатся контакты и белорусских коллег, и так далее, непосредственно с компаниями - поставщиками нефти … главы государств решили, что на уровне кабинетов, членов кабинетов, которые курируют вопросы двусторонней интеграции, они будут сейчас заниматься проработкой темы поставок энергоресурсов», - пояснил Песков.

При этом пресс-секретарь отметил, что иногда эмоции берут верх над людьми, поэтому комментировать слова Лукашенко он не будет. По его словам, президенты достигли определённых договорённостей в Сочи, и это сейчас главное.

БА

//картина дня

Общество

Московский аналитик раскрыл причину невозможности победы Запада над Россией

Московский аналитик раскрыл причину невозможности победы Запада над Россией

Победа Запада над Россией является нереалистичным сценарием. Соответствующую точку зрения, выступая в телевизионном эфире, озвучил некоторое время назад Сергей Михеев, отечественный политический эксперт.

Обозначен предполагаемый сценарий начала «тотальной ядерной войны» между Российской Федерацией и Соединенными Штатами. Соответствующий материал появился некоторое время назад на страницах интернет-СМИ.

Обозначен предполагаемый сценарий начала «тотальной ядерной войны» между Российской Федерацией и Соединенными Штатами…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

«Маразмы недели» - антирейтинг «АН», составленный исходя из действий и высказываний политиков, общественников и других публичных людей из России, Украины и не только…