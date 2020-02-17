Все новости >>

//В мире 13+

СМИ: в Ухане от коронавируса скончался первый глава госпиталя

, 21:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Жэньминь Жибао

СМИ: в Ухане от коронавируса скончался первый глава госпиталя
Фото: Wang Xi/globallookpress.com

Стало известно о смерти от заражения коронавирусной инфекции директора одного из временных госпиталей в китайском городе Ухань. Отмечается, что это первый глава медучреждения, который погиб из-за нового заболевания.

«Директор госпиталя "Учан" Лю Чжимин умер 17 февраля, заразившись COVID19. Он стал первым главой медицинского учреждения, скончавшимся от коронавируса», - сообщили местные источники.

При этом количество зараженных в  Китае превысило 70,5 тыс. человек, скончались - 1,7 тыс., а излечились - 10,8 тыс.

Ранее сообщалось, что на Украине и в России разработали тест-системы для выявления коронавируса. Кроме того, на японском круизном лайнере заразилась россиянка. Очевидец рассказал об атмосфере на судне.

БА

//картина дня

Общество

Наталья Поклонская считает Майдан международным преступлением против Украины

Наталья Поклонская считает Майдан международным преступлением против Украины

«Мы имеем дело с хорошо спланированным международным преступлением против Украины. На заклание отправили целую страну», – написала на своей странице в соцсети депутат Госдумы Наталья Поклонская.

Инициатива предусматривает выход Банка России из капитала Сбербанка. Предполагается, что пакет ЦБ в (50% плюс одна акция) будет приобретен за счет средств Фонда национального благосостояния.

Инициатива предусматривает выход Банка России из капитала Сбербанка. Предполагается, что пакет ЦБ в (50% плюс одна…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Директор российского исполнителя Бориса Моисеева Сергей Горох назвал размер его пенсионных выплат. По его словам, знаменитый исполнитель из тех людей, которые «ни на…

//новости ан

В Подмосковье полицейские накрыли нарколабораторию. Каково же было удивление сотрудников отдела по борьбе с распространением наркотиков, когда выяснилось, что хозяин…

//новости ан

В Омской области за просроченными продуктами выстраиваются очереди. «Ярмарку неслыханной щедрости» организуют местные бизнесмены, которые продают все, что не удалось…

Губернатор Костромской области Сергей Ситников подарки взятками не считает, а борьба с коррупцией чиновника пугает больше, чем сама коррупция."А что страшнее самой…

//новости ан

//новости ан

//новости ан