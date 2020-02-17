СМИ: в Ухане от коронавируса скончался первый глава госпиталя

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17 февраля 2020, 21:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Жэньминь Жибао

Фото: Wang Xi/globallookpress.com

Стало известно о смерти от заражения коронавирусной инфекции директора одного из временных госпиталей в китайском городе Ухань. Отмечается, что это первый глава медучреждения, который погиб из-за нового заболевания.

«Директор госпиталя "Учан" Лю Чжимин умер 17 февраля, заразившись COVID19. Он стал первым главой медицинского учреждения, скончавшимся от коронавируса», - сообщили местные источники.

При этом количество зараженных в Китае превысило 70,5 тыс. человек, скончались - 1,7 тыс., а излечились - 10,8 тыс.

Ранее сообщалось, что на Украине и в России разработали тест-системы для выявления коронавируса. Кроме того, на японском круизном лайнере заразилась россиянка. Очевидец рассказал об атмосфере на судне.