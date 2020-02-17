На Украине испытали тест-системы для обнаружения коронавируса

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17 февраля 2020, 18:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: радио Sputnik

Фото: pixabay.com

Научный директор молекулярно-генетической лаборатории Diagen, научный сотрудник Института геронтологии НАМН Александр Коляда сообщил, что на Украине удалось разработать и испытать тест-систему для выявления коронавируса.

«Сейчас [тест-системы] уже готовы ... У нас есть 10 тест-систем на 50 определений, то есть на 500 человек … "Мы готовы выполнять исследования сами на коронавирус в нашей лаборатории, если кто-то захочет в своей лаборатории проводить, тогда мы можем продавать … Стоимость тест-систем - 5 тысяч гривен (около 200 дол.) на 50 человек», - поделился ученый, отметив, что их цена в 4-5 раз дешевле, чем у немцев.

Коляда добавил, что при необходимости лаборатория может изготовить большее количество тест-систем. По его словам, они прошли все те же испытания, что проходят подобные устройства.

Ранее сообщалось, что в России зарегистрированы тест-системы для определения коронавирусной инфекции.