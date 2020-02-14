Роспотребнадзор: в РФ зарегистрированы тест-системы для определения коронавируса

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14 февраля 2020, 21:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Фото: pixabay.com

Роспотребнадзор сообщил, что получил регистрационные документы на российскую тест-систему для определения коронавируса. Отмечается, что ученые разработали метод полимеразной цепной реакции.

«11 февраля 2020 года получено регистрационное удостоверение № РЗН 2020/9677 на тест-систему для выявления РНК коронавируса 2019-nCoV методом ПЦР, разработанную ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора», - уточнили в ведомстве.

При этом специалисты отметили, что региональные организации получили тест-системы, определён алгоритм лабораторной диагностики.

Ранее сообщалось, что китайские врачи выявили эффективный способ лечения коронавируса, спасены 10 человек.