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В Китае нашли действенный способ лечения коронавируса, спасены 10 человек

, 19:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Китае нашли действенный способ лечения коронавируса, спасены 10 человек
Фото: pixabay.com

Главврач больницы в Ухане Чжан Динюй заявил, что они обнаружили новое эффективное средство для лечения коронавирусной инфекции. По его слова, они провели эксперимент с переливанием плазмы выздоровевших от пневмонии, вызванной COVID-19.

Он отметил, что в крови ранее зараженных людей обнаружены антитела, которые способны бороться с вирусом. При этом врачи и власти Китая призывают перенесших заболевание пациентов сдавать кровь для больных.

Уточняется, что с помощью нового метода уже удалось спасти жизни 10-ти человек.

«Я подумал, что меня есть отличная возможность помочь другим после того, как помогли мне. Теперь, когда я выздоровел, в моей крови содержатся антитела, которые могут помочь тем, кто находится в тяжелом состоянии, в борьбе с вирусом», - поделился один из выздоровевших пациентов в шанхае.

Ранее сообщалось, что в Нигерии заражены не менее 104 человек и 15 скончались от болезни, похожей на коронавирус. 

БА

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