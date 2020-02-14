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Жители Нигерии умирают от неизвестной болезни, похожей на коронавирус

, 16:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Мои года

Жители Нигерии умирают от неизвестной болезни, похожей на коронавирус
фото: pixabey

Болезнь, похожая на китайский коронавирус, уносит жизни людей в нигерийском штате Бенуэ.Речь идет о новом, неизвестном врачам заболевании, первые случаи которого были зафиксированы еще в январе.

На данный момент в Нигерии заражены уже не менее 104 человек, при этом 15 человек скончались. Отмечается, что вне лаборатории эпидемия проявляет себя как коронавирус, — больных мучают отек желудка, тошнота, рвота, диарея и головная боль.  Будем надеяться на то, что эта болезнь не спровоцирует такую же масштабную эпидемию, как китайский коронавирус, которым, по свежим данным, заразились около 60 тысяч человек.

СЕ

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