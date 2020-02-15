В японской больнице заподозрили массовое заражение коронавирусом

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15 февраля 2020, 10:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: pixabay.com

Губернатор японской префектуры Вакаяма Нисака Ёсинобу сообщил, что врачи заподозрили массовое заражение новой коронавирусной инфекцией в больнице «Сайсэйкай арида».

«В общей сложности на данный момент мы подтвердили пять случаев заражения в больнице "Сайсэйкай арида". Мы пока не установили общее число людей, с кем могли контактировать заразившиеся, это довольно сложная работа», - уточнил губернатор.

По его словам, на данный момент заражены врач, его жена, хирург и двое пациентов. При этом известно, что после того, как у больного медика поднялась температура, он поехал на работу в другую префектуру.

Ранее АН опубликовали обновленные данные китайских врачей о жертвах коронавируса.