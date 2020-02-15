Обновленные данные китайских врачей о жертвах коронавируса

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15 февраля 2020, 08:25 [ «Аргументы Недели» ]

Liu Fang, globallookpress.com

В Китае от коронавируса COVID-19 умерли, по данным на 15 февраля, 1523 человека. Представители Национальной комиссии по здравоохранению КНР сообщили, что число жертв коронавируса в Китае за сутки увеличилось на 143.

Всего коронавирусом заражены 66,4 тысяч человек. 8096 пациентов излечились и были выписаны из больницы. Под наблюдением находятся более 169 тысяч граждан, которые тесно контактировали с инфицированными. В Гонконге выявлены 56 случаев заражения новым вирусом, (один погибший, один выздоровел), в Макао — 10 (трое вылечились), на Тайване — 18 (один пациент выздоровел).

Власти Китая сообщили о вспышке нового вируса в провинции Хубэй в конце прошлого года. В КНР построены новые больницы, в которых лечат именно от коронавируса.

В России отменены чартерные рейсы в Китай. Людей, прибывших из Китая, помещают на карантин. В Петербурге четверо человек, находившиеся на карантине, самовольно покинули больницу.