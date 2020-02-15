В КНР наряжают кошек в медицинские маски для защиты от коронавируса

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15 февраля 2020, 09:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: The New York Post

Фото: pixabay.com

Жители китайских городов не устают искать эффективные способы для защиты от коронавирусной инфекции. Однако местное население пытается спасти не только себя, но и своих любимых питомцев.

В Сети появились кадры, на которых изображена кошка в медицинской маске с вырезанным для глаз отверстиями. Таким образом местный житель выгуливал своего любимца на улицах города, держа на поводке.

При этом СМИ уточнили, что это уже не первый случай появления котов в импровизированной защите на китайских улицах. Пользователи предположили, что это может быть новый тренд, а не метод борьбы с новой инфекцией.

Ранее сообщалось, что китайские врачи выявили эффективный способ лечения коронавируса, спасены 10 человек.