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В МИД Белоруссии ответили о "дружбе с США" против России

, 07:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

В МИД Белоруссии ответили о
Макей с дипломатом из Швейцарии, фото с сайта МИД Беларуси

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что Беларусь надеется на "нормальные и добрые" отношения со всеми партнерами, особенно с соседними государствами, и никогда не будет "дружить" с какой-либо страной против другой.

Главе белорусского внешнеполитического ведомства задали вопрос о том, станет ли Белоруссия сворачивать отношения с РФ в случае сближения с США, - пишут "Известия". Владимир Макей ответил:  "Никогда Беларусь не дружила и не будет дружить с кем-то за счёт кого-то, в ущерб кому-то или против кого-то".  Глава МИД Белоруссии отметил, что Минск хочет дружить и сотрудничать как с Россией, так и со странами Европейского союза и США.

"Подчеркну, что мы готовы дружить со всеми, укреплять и развивать наши традиционно дружественные отношения и с Россией, и параллельно с другими важными для нас торгово-экономическими партнерами, я имею в виду и Евросоюз, и США", — заявил белорусский дипломат.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее  призвал Россию не "гнать лошадей" и перестать "гнобить". Он заявил, что начнет отбор нефти из транзитной трубы, если Россия откажется поставлять «черное топливо» в страну.

 

ИЧ

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