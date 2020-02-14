Лукашенко поделился рецептом здорового дня

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14 февраля 2020, 19:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СТВ

Фото: Александр Лукашенко , kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал местных граждан вести здоровый образ жизни и дал несколько советов, которых сам придерживается. По его словам, следует начать правильно питаться и больше дышать свежим воздухом.

«Запомните, воздух, питание и вода – это важнейшие элементы для существования человека и его здоровья. Добавьте к этому движение … у чиновников меньше движения … Поэтому я утром сегодня проснулся в шесть часов, к семи я уже вышел на лыжню», - поделился белорусский лидер.

Лукашенко отметил, что набегался на целый день и получил огромный заряд энергии. Президент отметил, что необходимо есть здоровую пищу. Однако он объяснил, что это не «бананы, ананасы или заморская икра», а продукты, произведенные в Белоруссии.

Ранее Лукашенко заявил, что начнет забирать транзитную нефть у России.