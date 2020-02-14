Оглашен прогноз о «тотальной резне» на Украине из-за решения команды Зеленского

//В мире 13+

14 февраля 2020, 13:06 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Украины Владимир Зеленский, Pavlo Gonchar / globallookpress.com

Решение команды президента Владимира Зеленского сформировать рынок земли на Украине по образцу Аргентины приведет к катастрофическим последствиям для бывшей советской республики. Такой прогноз озвучила Татьяна Монтян, адвокат и общественный деятель из Киева.

По словам юриста, «аргентинский вариант» - это «фактическая продажа иностранцам, по десять тысяч гектар в одни зубы, включая юридических лиц». В случае реализации данного сценария Украину ждет «тотальная резня», так как на руках у населения находится большое количество оружия, процитировал Татьяну Монтян интернет-ресурс «ПолитНавигатор».

Ранее Вячеслав Чечило, украинский журналист, раскрыл причину нереальности «захвата» страны Россией. Также сообщалось, что в прессе поведали о найденном киевскими властями способе реинтеграции непризнанных республик Донбасса.