Коронавирус. Главные новости на 13 февраля

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13 февраля 2020, 10:10 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

Жители Китая, Xu Yu / globallookpress.com

Последний отчет о количестве заболевших коронавирусом всколыхнул весь мир. За последние сутки зафиксировали более 200 новых смертей, а количество заболевших увеличилось почти на 15 тысяч человек. Сейчас COVID-2019 диагностирован у 60 058 человек, 1357 погибли. Такой скачок связан с новым методом диагностики заболевания.

За последние сутки в китайской провинции Хубэй от различных осложнений, связанных с вирусом, умерло 242 человека. Такой скачок погибших за сутки стал рекордным. Предыдущий рекордный рост зафиксировали 10 февраля. Тогда за сутки погибли 103 человека, пишет Reuters.

Предыдущий рекордный рост зафиксировали 10 февраля. Тогда за сутки погибли 103 человека, пишет Reuters. Власти Китая перешли на новую методику диагностирования коронавируса и пересмотрели диагнозы, поставленные пациентам ранее. Именно поэтому число зафиксированных случаев заражения и смертей резко увеличилось.

Число заразившихся на лайнере Diamond Princess продолжает расти. Среди новых заболевших — один член экипажа лайнера, а также 29 граждан Японии. Общее число заболевших на судне составляет 218 человек, сообщает портал NHK World Japan со ссылкой на правительство Японии.

Среди новых заболевших — один член экипажа лайнера, а также 29 граждан Японии. Общее число заболевших на судне составляет 218 человек, сообщает портал NHK World Japan со ссылкой на правительство Японии. Первый случай заражения коронавирусом выявили в Лондоне. Диагноз подвердился у женщины, прилетевшей из Китая несколько дней назад. Это уже девятый случай этой болезни в Великобритании. Ранее в стране вирус диагностировали у врача отделения экстренной медицинской помощи в Западном Сассексе.

Диагноз подвердился у женщины, прилетевшей из Китая несколько дней назад. Это уже девятый случай этой болезни в Великобритании. Ранее в стране вирус диагностировали у врача отделения экстренной медицинской помощи в Западном Сассексе. Руководство «Формулы-1» приняло решение отменить один из самых престижных и дорогостоящих этапов — «Гран-при Китая». Гонки должны были пройти в Шанхае 17-19 апреля. Это первый случай отмены этапа королевской серии с 2011 года.

Гонки должны были пройти в Шанхае 17-19 апреля. Это первый случай отмены этапа королевской серии с 2011 года. Для многих вирус стал отличным источником дохода. Например, в магазинах цены на маски взлетели в несколько раз. Ситуация настолько серьезная, что Министерство здравоохранения Российской Федерации рассмотрит возможность заморозки цен на медицинские маски .

Несмотря на всю серьезность происходящего, для некоторых эпидемия стала поводом для шуток. Бывший полузащитник «Локомотива» и экс-супруг певицы Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов неудачно пошутил про коронавирус и оказался в центре сканадала.

Рекомендации Роспотребнадзора для профилактики коронавируса:

Самое важное, что можно сделать, чтобы защитить себя, — это поддерживать чистоту рук и поверхностей.

Держите руки в чистоте, часто мойте их водой с мылом или используйте дезинфицирующее средство.

Также старайтесь не касаться рта, носа или глаз немытыми руками (обычно такие прикосновения неосознанно свершаются нами в среднем 15 раз в час).

Носите с собой одноразовые салфетки и всегда прикрывайте нос и рот, когда вы кашляете или чихаете, и обязательно утилизируйте их после использования.

Не ешьте еду (орешки, чипсы, печенье и другие снеки) из общих упаковок или посуды, если другие люди погружали в них свои пальцы.