Коронавирус. Главные новости на 13 февраля

Последний отчет о количестве заболевших коронавирусом всколыхнул весь мир. За последние сутки зафиксировали более 200 новых смертей, а количество заболевших увеличилось почти на 15 тысяч человек. Сейчас COVID-2019 диагностирован у 60 058 человек, 1357 погибли. Такой скачок связан с новым методом диагностики заболевания.
- За последние сутки в китайской провинции Хубэй от различных осложнений, связанных с вирусом, умерло 242 человека. Такой скачок погибших за сутки стал рекордным. Предыдущий рекордный рост зафиксировали 10 февраля. Тогда за сутки погибли 103 человека, пишет Reuters.
- Власти Китая перешли на новую методику диагностирования коронавируса и пересмотрели диагнозы, поставленные пациентам ранее. Именно поэтому число зафиксированных случаев заражения и смертей резко увеличилось.
- Число заразившихся на лайнере Diamond Princess продолжает расти. Среди новых заболевших — один член экипажа лайнера, а также 29 граждан Японии. Общее число заболевших на судне составляет 218 человек, сообщает портал NHK World Japan со ссылкой на правительство Японии.
- Первый случай заражения коронавирусом выявили в Лондоне. Диагноз подвердился у женщины, прилетевшей из Китая несколько дней назад. Это уже девятый случай этой болезни в Великобритании. Ранее в стране вирус диагностировали у врача отделения экстренной медицинской помощи в Западном Сассексе.
- Руководство «Формулы-1» приняло решение отменить один из самых престижных и дорогостоящих этапов — «Гран-при Китая». Гонки должны были пройти в Шанхае 17-19 апреля. Это первый случай отмены этапа королевской серии с 2011 года.
- Для многих вирус стал отличным источником дохода. Например, в магазинах цены на маски взлетели в несколько раз. Ситуация настолько серьезная, что Министерство здравоохранения Российской Федерации рассмотрит возможность заморозки цен на медицинские маски.
- Несмотря на всю серьезность происходящего, для некоторых эпидемия стала поводом для шуток. Бывший полузащитник «Локомотива» и экс-супруг певицы Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов неудачно пошутил про коронавирус и оказался в центре сканадала.
Рекомендации Роспотребнадзора для профилактики коронавируса:
- Самое важное, что можно сделать, чтобы защитить себя, — это поддерживать чистоту рук и поверхностей.
- Держите руки в чистоте, часто мойте их водой с мылом или используйте дезинфицирующее средство.
- Также старайтесь не касаться рта, носа или глаз немытыми руками (обычно такие прикосновения неосознанно свершаются нами в среднем 15 раз в час).
- Носите с собой одноразовые салфетки и всегда прикрывайте нос и рот, когда вы кашляете или чихаете, и обязательно утилизируйте их после использования.
- Не ешьте еду (орешки, чипсы, печенье и другие снеки) из общих упаковок или посуды, если другие люди погружали в них свои пальцы.