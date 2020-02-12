Минздрав планирует заморозить цены на медицинские маски

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12 февраля 2020, 20:53 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Министерство здравоохранения Российской Федерации планирует рассмотреть возможность заморозки цен на медицинские маски. Об этом сегодня заявил замминистра здравоохранения Дмитрий Костенников.

Напомним, из-за угрозы распространения нового типа коронавируса многие аптеки стали завышать цены на противовирусные препараты и сопутствующую продукцию. Нарушения были выявлены практически во всех регионах страны.

На сегодняшний день в России ликвидирован дефицит медицинских масок, возникший на волне паники из-за 2019-nCoV, сообщил Костенников. Он добавил, что ведомство планирует рассмотреть возможность заморозки цен на них.

Костенников напомнил, что государство может на 90 дней фиксировать цены на какую-либо продукцию: "Это могут быть меры, чтобы обеспечить наличие, например, продуктов питания в случае ЧС, катастроф и т.д.", - пояснил он.

Ранее АН писали, что двое россиян, которые после эвакуации из Китая, где ранее была зафиксирована вспышка коронавируса, находятся в лечебно-реабилитационном центре под Тюменью рассказали о своей жизни в карантине.