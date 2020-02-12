Все новости >>

Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

//Общество 13+

Эвакуированные из Китая россияне рассказали о своей жизни в карантине

, 17:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik

Эвакуированные из Китая россияне рассказали о своей жизни в карантине
больничная палата, pixabay.com
Двое россиян, которые после эвакуации из Китая, где ранее была зафиксирована вспышка коронавируса, находятся в лечебно-реабилитационном центре под Тюменью рассказали о своей жизни в карантине.
 
Гражданин по имени Даниил заявил, что чувствует себя отлично, но ему ни с кем нельзя видеться, а также признался, что ему "уже очень хочется погулять". Мужчина уточнил, что ежедневно врачи измеряют ему температуру, периодически он сдает анализы, передает Радио Sputnik. Он также заметил, что персонал медучреждения относится к нему приветливо. 
 
Женщина по имени Инна в свою очереди сообщила, что оказалась в больнице с подозрением на коронавирус, однако диагноз не подтвердился. Она заявила, что лежит одна в палате, рассчитанной на 2-3 человек. На питание не жалуется, но отмечает, что еда стандартная для больниц. Пищу гражданке приносят люди в защитных масках, костюмах и очках. С родственниками женщина почти не общается, переписывается с ними в мессенджере.
ЕТ

//картина дня

Источник на интернет-рынке рассказал о заказном письме, которое направили сотрудники ФСБ некоторым интернет-платформам с требованием предоставить доступ к личным перепискам пользователей.

Источник на интернет-рынке рассказал о заказном письме, которое направили сотрудники ФСБ некоторым интернет-платформам…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Тюменский школьник принес извинения за видеопранк, в рамках которого он с друзьями изобразил поимку людей, якобы зараженных коронавирусом. Подросток также назвал главную…

Героическая супружеская пара разведчиков-нелегалов – Виталий и Людмила Нуйкины - стала известная широкой общественности лишь недавно. Их имена в числе других рассекретил…