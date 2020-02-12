Бывший муж Бузовой оказался в центре скандала после шутки про коронавирус

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12 февраля 2020, 20:57 [ «Аргументы Недели» ]

Дмитрий Тарасов, Dmitry Golubovich/Russian Look

Бывший полузащитник "Локомотива", экс-супруг певицы Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов вновь оказался в центре скандала. На сей раз футболист пошутил про коронавирус, который сейчас бушует в Китае.

Спортсмен опубликовал на своей страничке в социальной сети фотографию, на которой его стрижет парикмахер, имеющий азиатскую внешность. Тарасов добавил к снимку картинку с надписью "коронавирус" на английском языке и указал стрелочками на цирюльника.

Как сообщает "Газета.Ru", на эту странную шутку незамедлительно отреагировали в организации "Футбол против расизма в Европе" (FARE), где отметили, что публикация является оскорбительной и ксенофобной.

Тарасов впоследствии заявил, что пошутил над своим знакомым парикмахером и не хотел никого обидеть.