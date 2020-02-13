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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

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Военные из США открыли стрельбу по гражданским в ходе конфликта в Сирии, погиб подросток

, 08:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Военные из США открыли стрельбу по гражданским в ходе конфликта в Сирии, погиб подросток
фото: сайт Минобороны РФ

Руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков сообщил, что военные Соединенных Штатов открыли огонь по мирному населению на одном из блокпостов возле города Камышлы в провинции Хасеке. В результате обстрела погиб несовершеннолетний.

Боренков отметил, что погиб 14-летний подросток и один человек получил ранения. По его словам, на блокпосту, где произошло столкновение, сирийские военные остановили отклонившуюся от маршрута американскую колонну. При этом он уточнил, что дальнейшую эскалацию удалось предотвратить благодаря военным РФ, которые обеспечили выход колонны в направлении пункта базирования.

Он напомнил, что незаконные вооруженные подразделения продолжают вести бои на территории Идлиба. Боренков сообщил, что Центр зафиксировал 22 обстрела за последние сутки.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган обвинил РФ в гибели мирных граждан в Идлибе. Однако бывший посол РФ в Сирии назвал высказывания главы государства "циничными"

БА

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В мире

Военные из США открыли стрельбу по гражданским в ходе конфликта в Сирии, погиб подросток

Военные из США открыли стрельбу по гражданским в ходе конфликта в Сирии, погиб подросток

Руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков сообщил, что военные Соединенных Штатов открыли огонь по мирному населению на одном из блокпостов возле города Камышлы в провинции Хасеке. В результате обстрела погиб несовершеннолетний.

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