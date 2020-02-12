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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

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Экс-посол РФ в Сирии назвал обвинения Эрдогана в адрес Москвы "циничными" и призвал быть "реалистом"

, 14:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Экс-посол РФ в Сирии назвал обвинения Эрдогана в адрес Москвы
Фото: pixabay.com

Политолог, бывший посол России в Сирии Александр Зотов оценил заявление президента Турции Тайипа Эрдогана о том, что РФ и Сирия виноваты в гибели мирных жителей в Идлибе. Известно, что там возобновились атаки в январе.

«На фоне того, что они долбят по жилым кварталам Алеппо, это звучит цинично», - высказал эксперт, отметив, что иногда боевики используют граждан, как живой щит и не дают им выйти из зоны боевых действий.

При этом он считает, что сирийские власти и военные делают все для того, чтобы жертв среди мирного населения не было.

«Если турки заботятся о мирных жителях, то должны были выполнить свою часть договоренностей. Отвести боевиков, прекратить обстрелы, открыть пути коммуникаций, разделить явных радикальных террористов от умеренных - ничего этого не было сделано», - подчеркнул он.

Зотов считает, что Турция не начнет новые силовые действия против сирийской армии, т.к. «это плохо отразится на внутренней ситуации в Турции» и приблизит гипотетическую возможность того, что их действия затронут интересы России. По его словам, Эрдоган должен оставаться «реалистом», несмотря на свои амбиции.

«Это очень рискованная игра, балансирование на тонкой грани», - пояснил он.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция готова выбить войска Асада за пределы зоны деэскалации, если боевые действия не прекратятся.

БА

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