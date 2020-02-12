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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

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Супруга старшего внука Елизаветы II тоже захотела уехать в Канаду и подала на развод

, 11:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Супруга старшего внука Елизаветы II тоже захотела уехать в Канаду и подала на развод
Фото: Питер Филлипс и Отэм Келли, I-Images/ZUMAPRESS.com/globallookpress.com

Старший внук Елизаветы II -Питер Филлипс - расстался со своей женой, канадкой Отэм Келли, после 12 лет брака. При этом инициатором развода стала его супруга, которая решила последовать примеру Меган Маркл и вернуться на родину.

«Питер абсолютно опустошен этим. Он просто не видел, как это происходит. Он думал, что счастлив в браке и у него крепкая семья с двумя прекрасными дочерьми. Но сейчас он в полном шоке», - комментирует ситуацию источник, близкий к дворцу.

Собеседник отметил, что Отэм Келли была фавориткой Елизаветы II и теперь она чувствует, что «королевская семья разваливается». Кроме того, общественность уверена, что на такой поступок её вдохновила супруга принца Гарри. Также девушка планирует забрать детей с собой в Канаду.

Ранее принц Гарри объяснил причину отказа от королевских обязанностей. 

БА

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