Источник: принц Гарри объяснил причину отказа от полномочий

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8 февраля 2020, 21:52 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Instagram

Герцог Сассекский, супруг Меган Маркл принц Гарри раскрыл причину, по которой решил отказаться от королевских полномочий. Накануне младший сын принца Уэльского Чарльза произнес трогательную речь на саммите в Майами.

Как ранее уже сообщали "Аргументы недели", принц Гарри признался, что после смерти его матери - принцессы Дианы - в течение семи лет проходил терапию, работая со специалистом, чтобы оправиться от тяжелого потрясения.

Как оказалось, в автокатастрофе, в которой погибла его мама, герцог Сассекский винит папарацци. Он не хочет, чтобы подобное произошло с его женой, а главное, - с сыном Арчи. Гарри не хочет для них подобной участи.

Таким образом, именно детская травма заставила его принять давшееся ему с таким трудом решение уйти от дел королевской семьи Великобритании. Принц пошел на этот шаг для того, чтобы защитить свою новую семью.