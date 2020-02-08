Принц Гарри признался, что после смерти матери он в течение семи лет проходил терапию

Принц Гарри произнес трогательную речь на саммите по альтернативным инвестициям в Майами. В рамках своего выступления он признался, что после смерти матери в течение семи лет проходил терапию.

Принцу пришлось долго работать со специалистом, чтобы сохранить психическое здоровье после перенесенной в детстве травмы.

Журналисты утверждают, что выступление Гарри на саммите было платным. Согласно некоторой информации, британский принц мог получить за свою речь от 500 тысяч до 1 миллиона долларов. Уточняется, что пресса на мероприятии не присутствовала.