Все новости >>

Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//В мире 13+

Принц Гарри признался, что после смерти матери он в течение семи лет проходил терапию

, 12:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Page Six

Принц Гарри признался, что после смерти матери он в течение семи лет проходил терапию
принц Гарри, Pool/Keystone Press Agency

Принц Гарри произнес трогательную речь на саммите по альтернативным инвестициям в Майами. В рамках своего выступления он признался, что после смерти матери в течение семи лет проходил терапию.

Принцу пришлось долго работать со специалистом, чтобы сохранить психическое здоровье после перенесенной в детстве травмы.

Журналисты утверждают, что выступление Гарри на саммите было платным. Согласно некоторой информации, британский принц мог получить за свою речь от 500 тысяч до 1 миллиона долларов. Уточняется, что пресса на мероприятии не присутствовала.

ЕТ

//картина дня

Японский профессор, специалист по исследованию инфекционных заболеваний Такэхиро Татэда допустил, что китайский коронавирус 2019-nCoV может убивать исключительно представителей монголоидной расы.

Японский профессор, специалист по исследованию инфекционных заболеваний Такэхиро Татэда допустил, что китайский…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Известная телеведущая Лариса Гузеева поделилась с поклонниками фотографией погрома, который устроила ее 19-летняя дочь в своей комнате. По её словам, в её возрасте многие…

//новости ан