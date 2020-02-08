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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Источник: принц Гарри и герцогиня Меган после переезда живут в "совершенно другой реальности"

, 10:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 7 Дней

Источник: принц Гарри и герцогиня Меган после переезда живут в
принц Гарри, герцогиня Меган, Арчи, Pool/ZUMAPRESS.com

Источник рассказал о "совершенно другой реальности", в которой после переезда в Канаду живут британский принц Гарри, его жена Меган и их маленький сын Арчи. По словам инсайдера, семья очень счастлива.

Меган и Гарри якобы выходят из дома исключительно ради того, чтобы подышать свежим воздухом. Они смотрят любимые телешоу, играют с сыном, занимаются йогой. Часто семья долго гуляет по живописным окрестностям своего особняка вместе с двумя домашними питомцами – биглем и лабрадором.

Меган планирует время от времени участвовать в проектах компании Disney, а Гарри намерен заняться бизнесом.

 

ЕТ

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