Охранники Меган Маркл утверждают, что герцогиня считает их

Охранники герцогини Сассекской Меган утверждают, что супруга британского принца Гарри считает их "лакеями". Якобы с секьюрити в семье экс-актрисы обращаются не как с профессионалами высшего класса.

Охранники уверяют, что Меган часто заставляет их "сбегать в магазин" или сходить в кафе за едой, хотя в обязанности секьюрити выполнение подобных задач не входит.

Мужчины возмущены "лакейской" работой, поскольку их нанимали для защиты герцогини и членов ее семьи, а не для того, чтобы "быть на побегушках".

Ранее сообщалось, что Меган Маркл является обладательницей непростого характера, вследствие чего с ней не смогли работать несколько помощниц.