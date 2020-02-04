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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Охранники Меган Маркл утверждают, что герцогиня считает их "лакеями"

, 12:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: The Sun

Охранники Меган Маркл утверждают, что герцогиня считает их
герцогиня Меган, Albert Nieboer/Royal Press Europe

Охранники герцогини Сассекской Меган утверждают, что супруга британского принца Гарри считает их "лакеями". Якобы с секьюрити в семье экс-актрисы обращаются не как с профессионалами высшего класса. 

Охранники уверяют, что Меган часто заставляет их "сбегать в магазин" или сходить в кафе за едой, хотя в обязанности секьюрити выполнение подобных задач не входит.

Мужчины возмущены "лакейской" работой, поскольку их нанимали для защиты герцогини и членов ее семьи, а не для того, чтобы "быть на побегушках".

Ранее сообщалось, что Меган Маркл является обладательницей непростого характера, вследствие чего с ней не смогли работать несколько помощниц.

ЕТ

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