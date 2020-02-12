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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

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Канадский юрист сообщил о подготовке сил НАТО к «военному вторжению в Россию»

, 10:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «ПолитРоссия»

Канадский юрист сообщил о подготовке сил НАТО к «военному вторжению в Россию»
Учения НАТО в Польше, Christian Spicker, via www.imago / globallookpress.com

Североатлантический альянс в настоящий момент занимается подготовкой «военного вторжения в Россию». Об этом заявил адвокат из Канады Кристофер Блэк, говорится в материале, размещенном на страницах отечественных интернет-СМИ.

Бэк, которого процитировало издание «ПолитРоссия», отметил, что Соединенные Штаты последние годы планомерно усиливают свой военный контингент, дислоцированный на территории Европы. По плану Вашингтона и его союзников по НАТО, в конечном итоге силы альянса должны подойти к базам РФ, расположенным в Балтийском и Черном морях. Именно с этой целью в скором времени будут проведены учения Defender Europe 2020, полагает Кристофер Блэк. Согласно его точке зрения, «главной мишенью» маневров предстоит стать российскому Калининграду.

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ДЦ

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