Источник СМИ сообщил о начале «антироссийской операции Соединенных Штатов в Сирии»

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11 февраля 2020, 15:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Русская весна»

Вооруженные люди в одной из сирийских деревень, Anas Alkharboutli / globallookpress.com

Соединенные Штаты начали «антироссийскую операцию в Сирии». Об этом рассказал источник отечественных интернет-СМИ.

Сетевое издание «Русская весна» пишет со ссылкой на своего информатора, что в Вашингтоне разработали план, предусматривающий подготовку подконтрольными журналистами серии репортажей об ухудшении ситуации в северных и северо-восточных районах Сирии после появления там правительственных сил и контингента РФ. Для проведения съемок в Арабскую республику прибыла некоторое время назад группа представителей американских СМИ, которую сопровождают военные США.

Ранее на страницах прессы разместили материал, в котором назван возможный район начала вооруженного конфликта между Россией и НАТО. Также сообщалось, что контрразведка Штатов отнесла РФ к числу главных угроз для страны.