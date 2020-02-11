Все новости >>

Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//В мире 13+

Источник СМИ сообщил о начале «антироссийской операции Соединенных Штатов в Сирии»

, 15:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Русская весна»

Источник СМИ сообщил о начале «антироссийской операции Соединенных Штатов в Сирии»
Вооруженные люди в одной из сирийских деревень, Anas Alkharboutli / globallookpress.com

Соединенные Штаты начали «антироссийскую операцию в Сирии». Об этом рассказал источник отечественных интернет-СМИ.

Сетевое издание «Русская весна» пишет со ссылкой на своего информатора, что в Вашингтоне разработали план, предусматривающий подготовку подконтрольными журналистами серии репортажей об ухудшении ситуации в северных и северо-восточных районах Сирии после появления там правительственных сил и контингента РФ. Для проведения съемок в Арабскую республику прибыла некоторое время назад группа представителей американских СМИ, которую сопровождают военные США.

Ранее на страницах прессы разместили материал, в котором назван возможный район начала вооруженного конфликта между Россией и НАТО. Также сообщалось, что контрразведка Штатов отнесла РФ к числу главных угроз для страны.

 

ДЦ

//картина дня

В мире

В ополчении ЛНР сообщили о «февральском обострении» у воюющих в Донбассе ВСУ

В ополчении ЛНР сообщили о «февральском обострении» у воюющих в Донбассе ВСУ

У действующих на луганском фронте военнослужащих Вооруженных сил Украины в последнее время наблюдается «февральское обострение». Об этом рассказали в Народной милиции самопровозглашенной ЛНР.

Средства массовой информации во вторник, 11 февраля, назвали сумму, которую российские нефтяные компании заработали в период с ноября 2018 года по июль 2019 года из-за санкций Соединенных Штатов Америки.

Средства массовой информации во вторник, 11 февраля, назвали сумму, которую российские нефтяные компании заработали…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Несколько ней назад на одном из форумов аноним написал в обсуждении, что ему доставляет удовольствие смотреть на мучения умирающих людей. Он признался, что он медик…

//новости ан

//новости ан

Правительство Великобритании планирует ввести полный запрет на продажи автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями в стране с 2035 года. Об аналогичных планах…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан