Источник СМИ сообщил о начале «антироссийской операции Соединенных Штатов в Сирии»

Соединенные Штаты начали «антироссийскую операцию в Сирии». Об этом рассказал источник отечественных интернет-СМИ.
Сетевое издание «Русская весна» пишет со ссылкой на своего информатора, что в Вашингтоне разработали план, предусматривающий подготовку подконтрольными журналистами серии репортажей об ухудшении ситуации в северных и северо-восточных районах Сирии после появления там правительственных сил и контингента РФ. Для проведения съемок в Арабскую республику прибыла некоторое время назад группа представителей американских СМИ, которую сопровождают военные США.
Ранее на страницах прессы разместили материал, в котором назван возможный район начала вооруженного конфликта между Россией и НАТО. Также сообщалось, что контрразведка Штатов отнесла РФ к числу главных угроз для страны.