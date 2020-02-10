Турецкие солдаты погибли при ударе сирийской армии по турецкому наблюдательному пункту в Идлибе

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10 февраля 2020, 16:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Stringer, globallookpress.com

Пятеро военнослужащих армии Турции погибли при ударе, который нанесла сирийская армия по турецкому наблюдательному пункту в районе аэропорта Тафтаназ на востоке сирийской провинции Идлиб.

В сообщении министерства обороны Турции говорится, что сирийцы обстреляли турецкий пункт с применением тяжелой артиллерии. Убиты пять турецких солдат, еще несколько человек получили ранения, - сообщил интернет-издание Daily Sabah. По данным портала, турецкая армия нанесла ответный удар по сирийским позициям.

На прошлой неделе власти Турции сообщали, что под артиллерийский обстрел сирийских войск в Идлибе попали турецкие военные. Президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал потери: погибли восемь человек.

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что турецкие вооруженные силы нанесли ответных удар по 54 целям сирийских сил, в результате погибли более 70 сирийских солдат.

В российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии сообщали, что ВВС Турции не нарушали воздушное пространство Сирии, а небо над зоной деэскалации в районе Идлиба контролируют российские военные.

Ситуацию в Идлибе Эрдоган обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным. Они обеспокоены обострением обстановки в Идлибе. МИД России выпустил комментарий о развитии ситуации в Идлибской зоне деэскалации, в котором упоминается информация о трагически погибших в середине января российских и турецких военных специалистах.