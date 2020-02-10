Все новости >>

Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//В мире 13+

Турецкие солдаты погибли при ударе сирийской армии по турецкому наблюдательному пункту в Идлибе

, 16:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Турецкие солдаты погибли при ударе сирийской армии по турецкому наблюдательному пункту в Идлибе
Stringer, globallookpress.com

Пятеро военнослужащих армии Турции погибли при ударе, который нанесла сирийская армия по турецкому наблюдательному пункту в районе аэропорта Тафтаназ на востоке сирийской провинции Идлиб.

В сообщении министерства обороны Турции говорится, что сирийцы обстреляли турецкий пункт с применением тяжелой артиллерии. Убиты пять турецких солдат, еще несколько человек получили ранения, - сообщил интернет-издание Daily Sabah. По данным портала, турецкая армия нанесла ответный удар по сирийским позициям.

На прошлой неделе власти Турции сообщали, что под артиллерийский обстрел сирийских войск в Идлибе попали турецкие военные. Президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал потери: погибли восемь человек.

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что турецкие вооруженные силы нанесли ответных удар по 54 целям сирийских сил, в результате погибли более 70 сирийских солдат.

В российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии сообщали, что ВВС Турции не нарушали воздушное пространство Сирии, а небо над зоной деэскалации в районе Идлиба контролируют российские военные.

Ситуацию в Идлибе Эрдоган обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным. Они обеспокоены обострением обстановки в Идлибе.   МИД России выпустил комментарий о развитии ситуации в Идлибской зоне деэскалации, в котором упоминается информация о трагически погибших в середине января российских и турецких военных специалистах.

ИЧ

//картина дня

В мире

Экс-полковник сообщил о возможном «сливе» Лукашенко НАТО военных секретов России

Экс-полковник сообщил о возможном «сливе» Лукашенко НАТО военных секретов России

Александр Лукашенко передал сведения, касающиеся обороноспособности России, представителям НАТО в ходе военных учений «Запад-2017». Об этом рассказал Владимир Трухан, полковник армии РФ в отставке.

В посольстве России в Таиланде рассказали подробности о погибших детях во время столкновения скоростных катеров у острова Пхукет в Таиланде утром 10 февраля.

В посольстве России в Таиланде рассказали подробности о погибших детях во время столкновения скоростных катеров…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

В Сети обсуждают вопрос, уволят или нет ведущую федерального канала ВГТРК на Камчатке за приступ смеха, который вызвал размер повышения выплат российским льготникам…

//новости ан

//новости ан

Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов не согласен с эмоциями телеведущей, которую рассмешил размер повышения пособий. "От таких новостей плакать надо"

//новости ан

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать расследование дела, возбужденного по факту гибели российских детей в Таиланде, в центральный…

//новости ан

Украинские ветераны и правозащитники предложили ввести санкции против россиян за задержание в Керченском проливе моряков на двух судах Военно-морских сил Украины…

//новости ан

//новости ан

Грузопоток между Россией и Китаем на фоне коронавируса 2019-nCoV снижается, но системных рисков пока не наблюдается. Об этом заявил вице-премьер, полномочный…

//новости ан

УВД на Московском метрополитене возбудило уголовное дело о хулиганстве в отношении нескольких человек. Они подняли панику имитацией приступа, вызванного якобы вирусной…

//новости ан