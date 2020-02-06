МИД РФ прокомментировал ситуацию в сирийском Идлибе и гибель российских военных

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6 февраля 2020, 15:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МИД РФ

MFA Russia, globallookpress.com

МИД России выпустил комментарий о развитии ситуации в Идлибской зоне деэскалации, в котором упоминается информация о трагически погибших в середине января российских и турецких военных специалистах.

В российском МИДе отметили, что в последнее время наблюдается опасный рост напряженности и всплеск насилия в Сирии в Идлибе. В Идлибской зоне деэскалации "режим тишины" ввести не удалось, террористы усилили атаки.

По данным МИД, в последние два месяца зафиксировано более 1400 атак боевиков с применением танков, пулеметов, боевых машин пехоты, минометных и артиллерийских обстрелов. Террористы одной из группировок, захватившие зону деэскалации, активизировали свои агрессивные вылазки и нападения на позиции сирийских правительственных войск и близлежащие города, прежде всего Алеппо.

Они также жестоко пресекали демонстрации мирных жителей внутри Идлиба, протестующих против засилья боевиков, препятствовали выходу людей населения, обстреливая гуманитарные коридоры. По сути, джихадисты взяли в заложники население Идлибской зоны деэскалации и используют его в качестве "живого щита".

Российское внешнеполитическое ведомство сообщило, что в середине января российские и турецкие военные предприняли новую попытку ввести "режим тишины" в Идлибской зоне деэскалации. Но террористы еще нарастили атаки. Погибли и ранены сотни мирных сирийцев. Трагически погибли российские и турецкие военные специалисты. Не прекращаются попытки атаковать российскую авиабазу "Хмеймим".

Все это свидетельствуют о недопустимом усилении террористов в Идлибе, пользующихся полной безнаказанностью и свободой рук.

В заявлении МИД РФ подчеркивается, что сирийская армия воюет на своей суверенной земле против террористов, признанных таковыми Совбезом ООН.

Во вторник, 4 февраля, президент РФ Владимир Путин обсудил ситуацию в Идлибе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. СМИ ранее написали о гибели в Сирии четверых сотрудников ФСБ.