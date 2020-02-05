Путин и Эрдоган обеспокоены обострением обстановки в Идлибе

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5 февраля 2020, 10:14 [ «Аргументы Недели» ]

Путин и Эрдоган, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 4 февраля поздно вечером обсудили ситуацию в Сирийской Арабской Республике. Российский и турецкий лидеры обеспокоены обострением обстановки в Идлибской зоне деэскалации.

По данным пресс-службы Кремля, "Путин обратил внимание на резкую активизацию террористических группировок, атаки которых привели к многочисленным жертвам среди мирного населения". Подчеркнута необходимость неукоснительного выполнения российско-турецких договоренностей по Идлибу, предусматривающих наращивание совместных усилий по нейтрализации экстремистов. Условлено принять безотлагательные меры, прежде всего по линии министерств обороны России и Турции, в целях дальнейшего повышения эффективности координации действий в Сирии.

Подтверждена поддержка межсирийскому диалогу в рамках Конституционного комитета в Женеве.

По данным Анатолийского агентства новостей, Эрдоган отметил, что "Турция в полной мере продолжит использовать законное право на самооборону в случае подобных атак".

В ходе телефонного разговора с Путиным он отметил, что недавнее нападение на турецких военнослужащих в Сирии нанесло урон совместным усилиям по установлению мира в САР.

СМИ пишут о гибели четырех бойцов спецназа ФСБ в районе сирийского города Алеппо.