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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Заслуженный спасатель РФ назвал возможную причину аварии с катерами в Таиланде

, 13:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Заслуженный спасатель РФ назвал возможную причину аварии с катерами в Таиланде
Фото: pixabay.com

Бывший руководитель Российского центра подготовки спасателей заслуженный спасатель РФ Александр Гофштейн сообщил возможную причину жесткого столкновения двух скоростных катеров у острова Пхукет в Таиланде. Известно, что пострадали более 20 граждан России и погибли двое детей.

«Видимо, тут как раз сочетание такое: и незнание капитанами правил судовождения - это раз. Второе - возможно, не было выполнено требование всем надеть жилеты, поэтому такие трагические последствия», - пояснил эксперт.

По его словам, причиной столкновения стало нарушение правил расхождения и безопасности. Гофштейн уточнил, что при обнаружении встречного корабля в море каждый капитан знает, что должен свернуть вправо. Кроме того, командир «маломерного судна» обязан выдать пассажирам спасательные жилеты.

«Раз прогулочный катер, они могли быть где угодно и как угодно: и на носу, и на корме и так далее», - отметил он, комментируя сообщение о том, что основной удар пришелся именно туда, а нахождение людей там запрещено.

Ранее сообщалось, что в посольстве России в Таиланде рассказали подробности о погибших детях. Также АН опубликовали видео, на кадрах которого запечатлен момент аварии.

БА

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