В посольстве РФ раскрыли подробности о погибших при столкновении катеров в Таиланде детях

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10 февраля 2020, 10:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

В посольстве России в Таиланде рассказали подробности о погибших детях во время столкновения скоростных катеров у острова Пхукет в Таиланде утром 10 февраля. Известно, что в результате происшествия пострадали более 20 россиян и погибли два малолетних ребенка.

«Погибшие дети, девочка 6 лет и мальчик 12 лет, – брат и сестра. По паспортным данным, они из Челябинской области», - уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в больницах находятся 21 россиянин, среди них трое - в тяжёлом состоянии, и три гражданина Таиланда. При этом пять граждан РФ отпустили после оказания необходимой помощи.

Также АН опубликовали видео, на кадрах которого запечатлен момент аварии.