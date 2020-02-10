В Таиланде при столкновении катеров погибли двое детей из РФ и более 20 россиян пострадали

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10 февраля 2020, 08:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

В понедельник, 10 февраля, у острова Пхукет в Таиланде столкнулись два скоростных катера с туристами. Известно, что на одном из них находился тайский экипаж, а на другом – 39 российских граждан. В результате аварии пострадали более 20 человек, погибли дети.

«Более 20 россиян получили травмы различной степени тяжести», - сообщил заведующий консульским отделом посольства в Таиланде Владимир Пронин.

Кроме того, в больнице, куда доставили пострадавших подтвердили гибель двух детей из России – 12-ти и 6-ти лет. Согласно последним данным, в медучреждении находятся 21 россиянин и три гражданина Таиланда. При этом пять граждан РФ отпустили после оказания необходимой помощи. Двое детей находятся в тяжёлом состоянии.

Пронин отметил, что представители консульского отдела объезжают больницы Пхукета, где находятся туристы, чтобы узнать подробн6ости о их состоянии.

Проводится проверка.