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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Момент столкновения катеров в Таиланде, в ходе которого погибли двое детей из РФ, попал на видео

, 09:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Twitter

Момент столкновения катеров в Таиланде, в ходе которого погибли двое детей из РФ, попал на видео
след от катера, pixabay.com
В сети опубликовали видеозапись, на которой запечатлен момент столкновения двух катеров, в результате которого погибли двое детей из России. Ранее сообщалось, что пострадали более 20 человек.
 
На кадрах, сделанных камерой наружного наблюдения, можно увидеть, как первое судно плывет вдоль побережья на большой скорости и врезается в двигающийся в противоположном направлении катер. Ролик опубликован в социальной сети Twitter.
 
Происшествие случилось сегодня рано утром неподалеку от острова Пхукет. Известно, что несколько человек находятся в тяжелом состоянии.
ЕТ

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